Матч Украины и Нидерландов на Евро смогут посетить не менее 12 тысяч человек

Йохан Кройфф Арена будет приветствовать болельщиков на матче чемпионата Европы.

Йохан Кройфф Арена, knvb.nl

Футбольная ассоциация Нидерландов, кабинет министров и муниципалитет Амстердама совместными усилиями планируют проводить матчи предстоящего Евро-2020 в присутствии не менее 12 тысяч болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба KNVB.

"Мы с нетерпением ждем 12 000 зрителей на Йохан Кройфф Арене, но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий. Однако, мы по-прежнему надеемся, что ситуация в июне улучшится до такой степени, что сможет присутствовать еще больше людей", — сказал директор Евро-2020 Гийс де Йонг.

Также отмечается, что если ситуация с пандемией коронавируса в июне будет хуже, чем предполагалось, то количество зрителей также может быть скорректировано в сторону уменьшения. Для этого в протокол включена так называемая "кнопка остановки".

Таким образом, матч между сборными Украины и Нидерландов может пройти по с 12 тысячами болельщиков на трибунах. Игра состоится 13 июня.

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