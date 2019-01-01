Матч Украины и Нидерландов на Евро смогут посетить не менее 12 тысяч человек
Йохан Кройфф Арена будет приветствовать болельщиков на матче чемпионата Европы.
Футбольная ассоциация Нидерландов, кабинет министров и муниципалитет Амстердама совместными усилиями планируют проводить матчи предстоящего Евро-2020 в присутствии не менее 12 тысяч болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба KNVB.
"Мы с нетерпением ждем 12 000 зрителей на Йохан Кройфф Арене, но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий. Однако, мы по-прежнему надеемся, что ситуация в июне улучшится до такой степени, что сможет присутствовать еще больше людей", — сказал директор Евро-2020 Гийс де Йонг.
Также отмечается, что если ситуация с пандемией коронавируса в июне будет хуже, чем предполагалось, то количество зрителей также может быть скорректировано в сторону уменьшения. Для этого в протокол включена так называемая "кнопка остановки".
Таким образом, матч между сборными Украины и Нидерландов может пройти по с 12 тысячами болельщиков на трибунах. Игра состоится 13 июня.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021