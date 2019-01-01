Ирландия не готова гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями
Футбольная ассоциация страны уже уведомила УЕФА.
Футбольная ассоциация Ирландии уведомила дирекцию УЕФА в том, что не может гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями из-за COVID-19.
"Футбольная ассоциация Ирландии по рекомендации и указанию правительства сегодня уведомила УЕФА о том, что из-за пандемии коронавируса на данный момент она неспособна предоставить гарантии допуска минимального количества зрителей на матчи Евро-2020, которые состоятся в Дублине в июне.
При этом мы проинформировали УЕФА о том, что данный вопрос будет оставаться в поле зрения организации. Он будет на постоянной основе обсуждаться с УЕФА", — сообщается на сайте ассоциации.
Напомним, Евро-2020 должен состояться в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
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