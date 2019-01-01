Дзаньоло пропустит Евро-2020 из-за травмы колена

Футболист сообщил неприятные новости о своем участии на грядущем форуме.

Николо Дзаньола в матче против Нидерландов, Getty Images

Прошлый год ознаменовался для полузащитника римской Ромы Николо Дзаньолы сразу двумя травмами колена, последняя из которых пришлась на начало текущего сезона, когда футболист выступал в составе сборной Италии в игре против Нидерландов.

Как сообщалось ранее, 21-летний футболист "волков" должен был вернуться в строй после разрыва крестообразной связки уже в апреле 2021 года, однако его последний диалог с личным австрийским доктором в Инсбруке завершился неутешительным вердиктом.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport уточнило, что у футболиста наблюдается сниженный тонус травмированной левой ноги, по сравнению с правой, поэтому ему было рекомендовано дополнительно воздержаться от занятий спортом до середины мая.

Очевидно, что данный вердикт врача разрушил надежды игрока на попадание на чемпионат Европы-2020 этим летом.

"Я разочарован, но моя цель — быть готовым к чемпионату мира в следующем году", — сказал Дзаньоло.

В то же самое время, наставник сборной Италии Роберто Манчини постарался подбодрить футболиста: "У него впереди целая карьера, и ему нельзя торопиться, потому что он не может рисковать со своим здоровьем. Мы будем вместе с ним до конца, потому что хорошо знаем, на что он способен. Подобные вещи иногда случаются в футболе".

Стоит отметить также тот факт, что даже после возвращения к тренировкам, игрока не удастся увидеть на футбольном поле в официальном поединке до конца текущего сезона.