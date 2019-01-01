УЕФА может обязать всех футболистов на Евро-2020 привиться от коронавируса

Также сообщается, что возможен вариант с вакцинацией болельщиков.

Логотип Евро-2020, getty images

Формат и регламент проведения перенесенного Евро-2020 продолжает обсуждаться.

По информации источника, медицинская комиссия союза работает над подготовкой протокола, который предусматривает необходимость вакцинации от коронавируса для всех футболистов, которые примут участие в Евро-2020.

Также возможно иное развитие событий — предоставление результата теста с наличием антител в организме. В случае, если вакцинация будет обязательной, необходимо будет привить около 600 игроков.

Отмечается, что УЕФА может принять такое же правило и для болельщиков, которые посетят матчи чемпионата. Два дня назад УЕФА сообщил, что восемь городов-организаторов готовы принять болельщиков на трибунах стадионов во время Евро.

Ещё четыре города — Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин – пока не решили, будут ли пускать болельщиков. Они должны принять решение до 19 апреля — тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.

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