Нету получил травму колена и пропустит Евро-2020

Футболист восстановится лишь к началу следующего сезона.

Педру Нету, getty images

Форвард Вулверхэмптона и сборной Португалии Педру Нету получил травму.

По информации на официальном сайте "волков" сообщается, что у нападающего выявили серьезное повреждение коленной чашечки, которое требует оперативного вмешательства. Операция состоится на этой неделе.

Таким образом, португалец выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2020. Он восстановится лишь к началу следующего сезона.

Напомним, что в январе Лацио по ошибке заплатил не тому клубу за Нету.