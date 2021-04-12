Нету получил травму колена и пропустит Евро-2020
Футболист восстановится лишь к началу следующего сезона.
Педру Нету, getty images
Форвард Вулверхэмптона и сборной Португалии Педру Нету получил травму.
По информации на официальном сайте "волков" сообщается, что у нападающего выявили серьезное повреждение коленной чашечки, которое требует оперативного вмешательства. Операция состоится на этой неделе.
Таким образом, португалец выбыл до конца сезона и пропустит Евро-2020. Он восстановится лишь к началу следующего сезона.
Напомним, что в январе Лацио по ошибке заплатил не тому клубу за Нету.
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