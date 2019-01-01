Стало известно, где сборная Украины будет готовиться к Евро-2020
Команда также сыграет товарищеские матчи.
Сборная Украины в рамках подготовки на Евро-2020 должна сыграть три товарищеских поединка.
23-го мая национальная команда примет сборную Бахрейна. Также наша команда сыграет с Кипром 7 июня и Северной Ирландией 3 июня.
Стало известно, что готовиться к Евро-2020 сборная Украины будет в Харькове. Там же и сыграет все спарринги.
"Я обратился сегодня к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились.
Достигнута договоренность. Следующие матчи будем играть в Харькове", — цитирует и.о. городского главы Игоря Терехова Футбол NEWS.
С расписанием матчей сборной Украины в официальных турнирах на 2021 год вы можете ознакомиться на Football.ua.
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