Фраппар станет первой женщиной-арбитром в истории мужского чемпионата Европы

Стали известны арбитры, которые будут работать на предстоящем Евро-2020.

Стефани Фраппар, Getty Images

Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций определился со списком арбитров, которые будут работать на предстоящем чемпионате Европы, который должен был состояться летом прошлого года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Так, нельзя не отметить, что француженка Стефани Фраппар, которая станет первой женщиной-арбитром на мужском Евро (будет резервным судьей), тогда как аргентинец Фернандо Рапальини станет первым из Южной Америки на турнире такого формата.

"В рамках программы обмена согласно соглашению о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки, а европейцы отправятся в Южную Америку. Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на ЕВРО-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который состоится в Аргентине и Колумбии".

"Также впервые в истории на мужском ЕВРО в качестве судьи будет работать женщина. Стефани Фраппар (Франция), которая в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных, вошла в список помощников главного рефери. Она будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами, указанными в списке".

"Каждая судейская бригада будет состоять из главного судьи, двух ассистентов, четвертого судьи, резервного помощника судьи на стадионе и команды из четырех судей видеоподдержки. С полным составом всех судейских бригад можно ознакомиться здесь".

"Подготовка рефери к ЕВРО-2020 будет включать в себя курс для всех главных судей, их помощников и судей видеоподдержки. Он пройдет с 10 по 13 мая в Стамбуле. С 7 июня и до окончания четвертьфиналов главные судьи, их ассистенты и помощники будут базироваться в Стамбуле, после чего оставшиеся бригады приедут ﻿на три заключительных матча в Лондон", — сказано в официальном пресс-релизе УЕФА.

Список главных арбитров выглядит следующим образом:

Феликс Брых (Германия)

Славко Винчич (Словения)

Орель Гринфельд ﻿(Израиль)

﻿Карлос Дель Серро (Испания)

Артур Соареш Диаш (Португалия)

Даниэль Зиберт (Германия)

﻿Сергей Карасев (Россия)

Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Иштван Ковач (Румыния)

﻿Данни Маккели (Нидерланды)

Антонио Матеу Лаос (Испания)

Майкл Оливер (Англия)

Даниэле Орсато (Италия)

Энтони Тейлор (Англия)

Клеман Тюрпен (Франция)

﻿Овидиу Хацеган (Румыния)

Джюнейт Чакыр (Турция)

Андреас Экберг (Швеция)

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