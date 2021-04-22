Сборная Италии представила новый гостевой комплект формы перед Евро-2020

Обошлось без применения нестандартных вариантов расцветки.

twitter.com/Vivo_Azzurro

Итальянская федерация футбола (FIGC) представила новый выездной комплект формы для сборной Италии, который был разработан брендом PUMA в преддверии чемпионата Европы-2020 в рамках проекта Only See Great.

Как заявляют дизайнеры, новый комплект был призван символизировать "страсть, гордость и самобытность всех итальянцев".

Футболка выполнена в классическом белом цвете, с добавление зеленой и красной полос по центру груди, между которыми будет расположена надпись "ITALIA".

"Новый комплект для сборной Италии переосмысливает традиционный дизайн. Нашей целью было создание новаторского варианта, который привносит свежесть и энергию в обыденное обмундирование футболистов.



Эта форма отражает национальную гордость Италии, вдохновляя их на достижение великих успехов на крупных чемпионатах этого лета.

Мы хотим и дальше раздвигать границы, и это только начало нового захватывающего направления для PUMA", — заявил Хайко Десенс, глобальный директор по креативу и инновациям технического спонсора сборной Италии.

К слову, в социальных сетях уже оценили дизайнерское решение итальянского бренда спортивной одежды.