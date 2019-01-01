Лидер сборной Северной Македонии пропустит Евро-2020
Футболист получил очень серьёзную травму.
Полузащитник сборной Северной Македонии и лидер команды Илья Несторовски не поедет на Евро-2020.
Футболист, который выступает в Серии А за Удинезе, порвал крестообразную связку и перенес операцию.
Теперь восстановление северо-македонца займет приблизительно шесть или семь месяцев.
Отметим, что Северная Македония сыграет с Украиной на групповом этапе. Помимо этой команды в группе также сборные Австрии и Нидерландов.
Напомним, в финальном матче за выход на Евро-2020 сборная Северной Македонии переиграла Грузию.
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