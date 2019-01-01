Толиссо восстановился после травмы и сможет сыграть на Евро-2020

Французский полузащитник Баварии приступил к тренировкам.

Корентен Толиссо, Getty Images

Корентен Толиссо приступил к работе с мячом и сможет вернуться в игру до окончания сезона — утверждает Kicker.

Есть шанс, что 26-летний француз сможет принять участие в ближайшем матче Бундеслиги 8 мая против Боруссии М, в котором Бавария может официально оформить чемпионство.

В феврале Толиссо порвал связки бедра, и предполагалось, что он выбыл минимум на три месяца. Однако восстановление заняло 10 недель, и теперь у чемпиона мира в составе сборной Франции есть шанс выступить на Евро-2020.

Толиссо сыграл 23 матча за национальную сборную Франции (2 гола) и выступал за Лион (160 матчей во всех турнирах, 29 голов) и Баварию (94, 19).