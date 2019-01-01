Ингз выбыл до конца сезона и может пропустить Евро-2020
Нападающий Саутгемптона в АПЛ-2020/21, возможно, не сыграет.
Травма Данни Ингза, полученная в поединке против Тоттенхэма, оказалась серьезной — сообщает ВВС.
"Ингз не тренируется из-за травмы, – сказал главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль на предматчевой пресс-конференции перед поединком 34-го тура против Лестера. – Боюсь, что он не сможет сыграть до конца сезона".
Ингз входил в предварительный список игроков, которые могут принять участие в финальном турнире Евро-2020, однако теперь его шансы на попадание в окончательную заявку сборной Англии невысоки.
В нынешнем сезоне Саутгемптону, занимающему 15-е место и на 9 очков оторвавшемуся от зоны вылета, остается провести пять матчей в чемпионате Англии: против Лестера (30 апреля), Ливерпуля (8 мая), Фулхэма (12 мая), Лидса (15 мая) и Вест Хэма (23 мая).
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