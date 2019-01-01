Футболисты сборной Италии вакцинируются перед Евро-2020
Игроки получат вакцину от COVID-19.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини составил предварительный список из футболистов, которые поедут на Евро-2020.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, все футболисты, которые оказались в расширенном списке, будут вакцинированы от COVID-19.
Сообщается, что это неизбежно вызовет споры, потому что Италия сильно отстает от графика вакцинации населения в целом.
Дело в том, что многие люди пожилого возраста в Италии еще не получили свою дозу вакцины. Число тех, кто получил ее, составляет около 20 миллионов.
Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня 2021 года и завершится 11 июля. На стадии группового этапа сборная Италии сыграет против Швейцарии, Турции и Уэльса.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021