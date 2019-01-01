Футболисты сборной Италии вакцинируются перед Евро-2020

Игроки получат вакцину от COVID-19.

Сборная Италии, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини составил предварительный список из футболистов, которые поедут на Евро-2020.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, все футболисты, которые оказались в расширенном списке, будут вакцинированы от COVID-19.

Сообщается, что это неизбежно вызовет споры, потому что Италия сильно отстает от графика вакцинации населения в целом.

Дело в том, что многие люди пожилого возраста в Италии еще не получили свою дозу вакцины. Число тех, кто получил ее, составляет около 20 миллионов.

Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня 2021 года и завершится 11 июля. На стадии группового этапа сборная Италии сыграет против Швейцарии, Турции и Уэльса.

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