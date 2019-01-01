Клопп — о ван Дейке на Евро-2020: Я не хочу сдерживать его, но его также нельзя заставить принять участие в турнире

Наставник мерсисайдского клуба считает, что голландцу не стоит спешить с восстановлением.

Юрген Клопп (слева) и Вирджил ван Дейк, getty images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о состоянии защитника Вирджила ван Дейка и его возможном участии в Евро-2020.

"У Вирджила травма колена. Послушайте, я не хочу сдерживать его, но его также нельзя заставить играть на Евро. А теперь давайте будем объективны: если вы достаточно давно в футболе, то знаете, что нужно начать тренироваться заранее, чтобы принять участие в таком турнире.

Тренировки должны начаться за несколько недель, а не за неделю до чемпионата. Нельзя пропустить 10 или 11 месяцев, а потом вернуться в форму за неделю. Это просто невозможно.

Никто не сдерживает Вирджила, но и заставить мы его не можем. Речь идет о его карьере. Он просто пытается прийти в форму как можно быстрее. На данный момент никто не знает, когда именно это произойдет", — сказал немецкий специалист.

Ранее Юрген Клопп заявлял, что защитник Джо Гомес также пропустит Евро-2020.