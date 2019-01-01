Манчини: Евро-2020? Многим хорошим игрокам придется остаться дома
Главный тренер сборной Италии прокомментировал ожидания от турнира.
Роберто Манчини верит, что сборная Италии сможет повторить подвиг Интера и выиграть крупный турнир спустя долгое время.
"Интер заслужил Скудетто. Антонио Конте удается показать игрокам все, на что они способны, и в таком длительном чемпионате это важное качество.
Бастони и Барелла? Очень важно дать место молодым игрокам. Если у них есть необходимые качества, это сразу видно.
Евро-2020? Мы не можем пригласить более 26 игроков. Многим хорошим игрокам придется остаться дома, и это большое разочарование.
Я надеюсь, что история Интера, возвращение к победе после стольких лет, может быть повторена для Италии на следующем чемпионате Европы", — приводит слова Манчини Football Italia.
Напомним, что Манчини установил рекорд сборной Италии и близок к еще одному, который считали вечным.
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