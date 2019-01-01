УЕФА расширил заявку на Евро-2020 до 26 человек

Также будет разрешено вносить изменения в заявку в связи с коронавирусом и травмами.

Трофей Евро-2020, getty images

УЕФА внес изменения в заявки национальных сборных на Евро-2020.

Заявки команд стали официально расширены до 26-ти человек. Данное изменение внесено с целью снизить риски команд, которые столкнулись с нехваткой игроков из-за возможных результатов тестов на коронавирус и последующих карантинных мер.

Отмечается, что принять участие в матче не сможет даже здоровый игрок, контактировавший с заболевшим на Covid-19 и отбывающий карантин. При этом сама заявка на матч будет состоять из 23-х футболистов.

Также сообщается, что после оглашения заявок 1 июня команды смогут сделать неограниченное число замен до первого матча турнира в случае травм или заражения коронавирусом, а именно "в случае серьезной травмы или болезни перед первым матчем, при условии, что замены подтверждены с медицинской точки зрения".

Помимо прочего, вратарей команд в заявке можно будет менять перед каждой игрой в случае "физической нетрудоспособности", даже если у команды в распоряжении остаются 1 или 2 здоровых голкипера.

При этом, исключенные из заявки игроки не могут быть повторно включены в заявку.