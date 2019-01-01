Де Бур не собирается вызывать Роббена на Евро-2020

Недавно сам футболист заявил, что не против вернуться в состав национальной команды.

Франк де Бур, Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур отреагировал на заголовки местных газет и изданий по поводу возможного возвращения полузащитника Арьена Роббена в состав национальной команды перед Евро-2020.

"Я очень рад видеть, что он снова играет. После стольких неудач он теперь может быть действительно важен. Я понимаю, что есть критика за вызов игроков, которые не всегда играют за свой клуб, но вызываются в сборную Нидерландов. Но в последний раз Роббен играл 90 минут более двух лет назад. Теперь после такого матча это все очень весело, но вы должны смотреть на это с правильной точки зрения.

Никогда не говори никогда, но на данный момент я исключаю его вызов в сборную. Возможно, он будет готов к чемпионату мира в Катаре", — приводит слова де Бура Voetbal International.

Напомним, Арьен завершил международную карьеру в 2017 году, проведя в футболке национальной команды 96 поединков, забив 37 голов.

Ранее сам Роббен прокомментировал свое возвращение на поле и возможный звонок от де Бура.