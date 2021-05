Представлена форма арбитров для Евро-2020

За новую экипировку для судейских бригад отвечает итальянский бренд Macron.

Итальянский бренд Macron представил новую судейскую форму, в которой арбитры будут обслуживать матчи предстоящего Евро-2020.

Традиционно футболки арбитров окрашены в черный, желтый, розовый и голубой цвета.

На лицевую сторону футболок нанесен принт с изображением карты Европы, на которой стираются все границы, чтобы передать эффект общности и единства.

A shirt that sees no borders.



The new Macron referee kit UEFA Euro 2020 special edition.



Available online soon. pic.twitter.com/byz4vUW9bF