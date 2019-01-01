Лев хочет вызвать Мюллера на Евро-2020
Главный тренер национальной команды поменял свое отношение к игроку Баварии.
Йоахим Лев и Томас Мюллер, getty images
Йоахим Лев планирует вызвать Томаса Мюллера в сборную Германии для участия в приближающемся чемпионате Европы.
Как сообщает Bild, главный тренер немецкой команды поменял свое отношение к полузащитнику Баварии.
Йоахим Лев уже позвонил Томасу Мюллеру и лично сообщил, что хочет пригласить его в стан национальной команды.
Напомним, что нынешний главный тренер сборной Германии покинет команду после завершения Евро-2020, а его место, скорее всего, займет Ханси-Дитер Флик.
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