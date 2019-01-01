Лев вызовет Мюллера в сборную Германии перед Евро-2020 — Bild

Главный тренер сборной Германии согласился с необходимостью привлекать нападающего к матчам национальной команды.

Томас Мюллер, Getty Images

Решение об исключении Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера из состава сборной Германии стало одним из наиболее спорных за все время работы Йоахима Лева с "немецкой машиной".

Однако, на фоне грядущего чемпионата Европы-2020 немецкий специалист решил частично исправить свою ошибку прошлого, пригласив нападающего мюнхенской Баварии обратно в обойму главной команды страны.

Во всяком случае, Лев совершил попытку это сделать, по заверениям немецкого издания Bild, накануне созвонившись с 31-летним футболистом.

Очевидно, что наставника "Бундестим" не оставила в стороне результативность Мюллера в матчах текущего сезона, в рамках которого он провел 44 игры, отличившись при этом 15-ю забитыми мячами и 22-я результативными передачами.

Свои выступления в национальной команде Томас Мюллер вынужденно поставил на паузу на отметке в 100 поединков, забив при этом 38 голов.