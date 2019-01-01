Ляпорт может поехать на Евро-2020 в составе сборной Испании

Футболист рассматривает вариант игр за испанскую сборную.

Эмерик Ляпорт, Getty images

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт готов играть за сборную Испании на предстоящем Евро-2020.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике несколько недель назад попросил руководителей Федерации футбола Испании изучить возможность приглашения Ляпорта.

Дело в том, что Ляпорт так и не сыграл за основную сборную Франции и, по всей видимости, Дидье Дешам не рассчитывает на центрбека.

Механизм получения разрешения от ФИФА уже запущен и, что немаловажно, футболист сам проявил инициативу и желание играть за Испанию, так как имеет двойное гражданство.

Уже 21-го мая будет опубликована заявка национальной команды на предстоящий Евро-2020.

Напомним, Ляпорт является воспитанником Атлетика из Бильбао, за который успел провести более 170 матчей в период с 2011 по 2018 год.