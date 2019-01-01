Ляпорт получил испанское гражданство и сможет сыграть за сборную на Евро-2020

"Красная фурия" получила усиление защитной линии.

Эмерик Ляпорт, getty images

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт официально получил возможность играть за сборную Испании.

По информации источника, натурализация футболиста была одобрена Советом министров. Он получил испанское гражданство.

26-летний игрок родился во Франции, но имеет испанские корни. Ляпорт является воспитанником Атлетика из Бильбао, за который успел провести более 170 матчей в период с 2011 по 2018 год.

За основную сборную Франции защитник не провел ни единого матча, однако выступал за молодежные и юношеские национальные команды. Тем не менее ФИФА разрешила ему сменить футбольное гражданство.