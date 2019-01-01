Магуайр получил повреждение и может пропустить Евро-2020
Английский центрбек по меньшей мере пропустит несколько недель.
Гарри Магуайр, getty images
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр получил повреждение в матче с Астон Виллой.
"Хорошая новость в том, что он ничего не сломал, это всего лишь повреждение связок, и мы надеемся увидеть его снова перед финалом Лиги Европы", — сообщил главный тренер "красных дьяволов".
Сообщается, что игрок пропустит несколько недель, но при плохой динамике восстановления футболист рискует пропустить Евро-2020.
На матче с Лестером Магуайр был замечен в специальном защитном ботинке на левой ноге.
Ранее Гарии Магуайр провел 100-й матч за Манчестер Юнайтед.
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