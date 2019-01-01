Магуайр получил повреждение и может пропустить Евро-2020

Английский центрбек по меньшей мере пропустит несколько недель.

Гарри Магуайр, getty images

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр получил повреждение в матче с Астон Виллой.

"Хорошая новость в том, что он ничего не сломал, это всего лишь повреждение связок, и мы надеемся увидеть его снова перед финалом Лиги Европы", — сообщил главный тренер "красных дьяволов".

Сообщается, что игрок пропустит несколько недель, но при плохой динамике восстановления футболист рискует пропустить Евро-2020.

На матче с Лестером Магуайр был замечен в специальном защитном ботинке на левой ноге.

Ранее Гарии Магуайр провел 100-й матч за Манчестер Юнайтед.