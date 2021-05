Представлен официальный Гимн Евро-2020

Композицию исполнили три известных музыканта.

Трофей Евро-2020, getty images

До начала долгожданного Евро-2020 осталось меньше месяца и сегодня, 14-го мая, был представлен официальный Гимн предстоящего чемпионата Европы.

Написание и исполнение композиции, получившей название We Are The People, было доверено известному диджею и продюсеру Мартину Гариксу.

К проекту Гимна Евро-2020 музыкант также привлек участников рок-группы U2 – Bono и The Edge. Вместе с песней представлен был представлен и официальный клип.

Напомним, что Евро-2020 стартует 11-го июня и продлится ровно месяц. Сборная Украины начнет групповой этап поединком со сборной Нидерландов.