Представлен официальный Гимн Евро-2020
Композицию исполнили три известных музыканта.
Трофей Евро-2020, getty images
До начала долгожданного Евро-2020 осталось меньше месяца и сегодня, 14-го мая, был представлен официальный Гимн предстоящего чемпионата Европы.
Написание и исполнение композиции, получившей название We Are The People, было доверено известному диджею и продюсеру Мартину Гариксу.
К проекту Гимна Евро-2020 музыкант также привлек участников рок-группы U2 – Bono и The Edge. Вместе с песней представлен был представлен и официальный клип.
Напомним, что Евро-2020 стартует 11-го июня и продлится ровно месяц. Сборная Украины начнет групповой этап поединком со сборной Нидерландов.
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