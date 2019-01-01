Сборная Нидерландов опкбликовала предварительную заявку на Евро-2020
Стали известен список игроков, которые могут поехать на турнир.
Объявлен предварительный список футболистов, которые могут поехать на Евро-2020 в составе сборной Нидерландов.
Окончательный состав должен появиться 26-го мая. Пока он выглядит так:
Отметим появление в списке 38-летнего вратаря Аякса Мартина Стекеленбурга и хавбека Майнца Джерри Сен Жюста, ранее выступавшего лишь за молодежные сборные страны.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
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