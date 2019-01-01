Официально: Ибрагимович пропустит Евро-2020 из-за травмы

На восстановление шведскому форварду нужно около шести недель.

Златан Ибрагимович, Getty Images

Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович все-таки не сможет помочь своей национальной команде на предстоящем чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.

39-летний форвард Милана получил повреждение колена в матче Серии А против Ювентуса (3:0). Изначально предполагалось, что он пропустит три недели и сможет восстановиться до начала международного турнира.

Однако сегодня Златан сообщил наставнику сборной Швеции Янне Андерссону, что он не сможет принять участие в матчах Евро-2020 из-за травмы. На восстановление ему понадобится около шести недель.

Напомним, Ибрагимович вернулся в сборную в марте этого года, после того как не играл за нее с 2016 года. Златан является лучшим бомбардиром национальной команды, забив 62 гола.

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