Сборная Украины начала подготовку к Евро-2020
Футболисты национальной команды провели первую тренировку в Харькове.
Сегодня большинство футболистов, которых наставник сборной Украины Андрей Шевченко включил в расширенный список национальной команды для подготовки к Евро-2020, прибыли в Харьков, где разместились в комплексе Superior Golf & Spa Resort.
Чартерным рейсом из Киева вместе с тренерским штабом и остальным персоналом прилетели 25 исполнителей — почти все вызванные игроки из клубов УПЛ, а также два из зарубежных чемпионатов — Евгений Макаренко и Александр Зубков.
Остальные "легионеры" прибудут в сборную после 23 мая, когда закончатся их чемпионаты. Последним на сбор прибудет Александр Зинченко, Манчестер Сити которого, должен провести финал Лиги чемпионов против Челси — 29 мая в Порту.
Также отмечается, что из-за серьезных травм, в лагерь сборной не прибыли двое динамовцев — полузащитники Александр Андриевский и Владимир Шепелев, а также хавбек "горняков" Жуниор Мораес.
Что касается Евгения Коноплянки, то за его процессом восстановления следит главный врач сборной Артур Глущенко. Если он будет готов, то он присоединиться к национальной команде 28 мая.
Список игроков, присутствующих сейчас на сборах в Харькове:
Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).
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