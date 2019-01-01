Шевченко: Не думаю, что Андриевский и Шепелев смогут восстановиться к Евро-2020

Наставник национальной команды прокомментировал кадровую ситуацию в составе сборной Украины.

Андрей Шевченко (справа), УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал кадровую ситуацию в команде, рассказав о травмированных футболистах во время подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

"Приехали все вовремя — настроение хорошее. Уже провели тестирование, в понедельник будет еще одна проверка. В принципе, наши прогнозы по поводу состояния игроков подтверждаются, и мы еще раз убедились в том, что правильно сделали, собравшись раньше, потому что есть небольшой дисбаланс в готовности футболистов, но у нас будет время все исправить.

Наш первый цикл подготовки продлится 8-9 дней, после чего мы закончим его спаррингом с Бахрейном, затем будет отпуск на четыре дня. После этого к нам присоединятся ребята из зарубежных чемпионатов, и только Александр Зинченко, который будет играть в финале Лиги чемпионов, приедет позже.

Миколенко? У Виталия него все хорошо. Был ушиб, поэтому сделали снимки и обследовали. У него все в порядке. Есть также незначительные проблемы у Шапаренко и Беседина. Это микротравмы и они пропустили вечернюю тренировку. Через 2-3 дня, думаю, все будут тренироваться в полную силу и будут на одном уровне.

Андриевский и Шепелев? С ними немножко сложнее ситуация. Я не думаю, что они смогут восстановиться. Ждем информацию по Коноплянке, он остался в Киеве, готовится с тренером Шахтера по физической подготовке и врачами. Скорее всего, он приедет уже на второй сбор, а там уже посмотрим, в каком состоянии он будет. Есть небольшая проблема у Коваленко. Ждем информацию от Аталанты, чтобы понять его состояние", — сказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

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