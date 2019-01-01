Бельгия огласила заявку на Евро-2020

Поклонники команды уже выразили негодование по некоторым позициям.

Getty Images

Менее месяца остается до торжественного начала чемпионата Европы-2020, поэтому национальные команды постепенно снимают завесу тайн со своих заявок на грядущий международный форум.

Так, сборная Бельгии, действующий "бронзовый" призер чемпионата мира-2018, огласила перечень футболистов, которые будут непосредственно задействованы в подготовке к финальной части состязаний, а также список их потенциальных сменщиков.

Наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес решил привлечь следующих исполнителей:

Голкиперы: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матц Селс (Страсбург);



Защитники: Дедрик Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Тоби Альдервейрельд, Ян Вертонген (оба — Тоттенхэм);

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско (Атлетико Мадрид), Тимоти Кастань (Лестер), Насер Шадли (Истанбул Башакшехир), Аксель Витсель, Торган Азар, Тома Менье (все — Боруссия Д), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге);

Нападающие: Жереми Доку (Ренн), Эден Азар (Реал Мадрид), Дрис Мертенс (Наполи), Леандро Троссард (Брайтон), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер).

В резервный список вошли: Томас Камински (Блэкберн), Алексис Салемакерс (Милан), Самби Локонга, Яри Версхарен (оба — Андерлехт), Брайан Хейнен (Генк), Томас Фокет (Реймс), Аднан Янузай (Реал Сосьедад), Брэндон Мехеле, Шарль де Кетеларе (оба — Брюгге), Джордан Лукаку (Антверпен), Зиньо Ванхеусден (Стандард).

Болельщики сборной Бельгии уже выразили недоумение относительно отсутствия в списках голкипера немецкого Вольфсбурга Куна Кастеельса, однако местные СМИ сообщают, что в скором времени ему предстоит операция.

На групповом этапе команда Мартинеса попала в квартет B, в котором будет сражаться против Финляндии, Дании и России. Первый поединок у "Красных дьяволов" состоится на стадионе Санкт-Петербург, 12 июня. Соперник — местная национальная сборная.