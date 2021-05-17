Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на Евро-2020
Защитник Динамо отправится на сбор вместе с национальной командой.
Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера попал в расширенный состав сборной Польши на предстоящий чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Польши.
Помимо основного списка игроков, наставник национальной команды Пауло Соуза определился с резервистами, который могут заменить футболистов основной обоймы в случае травм или других обстоятельств.
Вратари: Лукаш Фабиански, Лукаш Скорупски, Войцех Щесны, Радослав Маецки.
Защитники: Ян Беднарек, Бартош Берешиньски, Павел Давидович, Камиль Глик, Михал Гелик, Томаш Кендзера, Камиль Пионтковски, Мачей Рыбус, Тымотеуш Пухач.
Полузащитники: Пшемыслав Франковски, Камиль Йонкиш, Матеуш Клих, Кацпер Козловски, Гжегож Крыховяк, Кароль Линетти, Якуб Модер, Пшемыслав Плахета, Петр Зелиньски.
Нападающие: Давид Ковнацки, Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик, Кароль Швидерски, Якуб Шверчок.
Список запасных: Рафал Аугустыняк, Камиль Гросицки, Роберт Гумны, Себастьян Шиманьски.
Напомним, сборная Польши на предстоящем Евро-2020 сыграет в группе Е против Испании, Швеции и Словакии.
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