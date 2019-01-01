Судаков: В сборной серьезные нагрузки, прилично "наелись"

Футболист рассказал о тренировочном сборе национальной команды.

Георгий Судаков, скриншот

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал, как проходит подготовка команды к предстоящему Евро-2020.

"Очень нравятся тренировки, интересные. Тренерский штаб с итальянскими наставниками невероятный, топовый уровень. Они нам все объясняют. Самое главное, что очень высокая интенсивность. Вроде в тренировках и нет ничего особенного, но за два дня уже чувствуется приятная усталость".

"У нас в клубе одноразовый режим тренировок, и, видимо, они немного короче по времени, менее интенсивные. В сборной же серьезные нагрузки. За два дня у нас были три тренировки, еще и тесты утром. Прилично "наелись".