Тер Штеген пропустит Евро-2020

Кипер будет залечивать повреждение и не поедет на турнир.

Тер Штеген, Getty Images

Вратарь каталонской Барселоны Марк-Андре Тер Штеген не сможет помочь сборной Германии на Евро-2020.

Футболист сообщил, что вместе с медиками принял решение полностью восстановиться от травмы.

"Вместе с медицинским штабом Барселона мы приняли решение, что мне нужно дополнительное хирургическое вмешательство на колене. Сожалею, но я пропущу Евро-2020 и не буду вместе со сборной Германии.

Впервые за много лет я буду наблюдать за играми дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим! Надеюсь, что после летней паузы мы снова будем играть с болельщиками, я соскучился по этому! Спасибо за поддержку на протяжении трудного сезона", — написал Тер Штеген в своем Instagram.

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