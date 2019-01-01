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Сборная Хорватии огласила заявку на Евро-2020

Стали известны футболисты, которые отправятся на турнир.

Сборная Хорватии, Getty images
Сборная Хорватии, Getty images

Сборная Хорватии огласила заявку на предстоящий чемпионат Европы-2020. Список состоит из 26 футболистов.

Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук Сплит), Симон Слуга (Лутон Таун)

Защитники: Симе Врсалько (Атлетико Мадрид), Домагой Вида (Бешикташ), Йосип Юранович (Легия Варшава), Деян Ловрен (Зенит Санкт-Петербург), Дуйе Чалета-Цар (Олимпик Марсель), Борна Баришич (Рейнджерс), Миле Скорич (Осиек) , Йоско Гвардиол (Динамо Загреб), Домагой Брадарич (Лилль)

Полузащитники: Лука Модрич (Реал Мадрид), Марсело Брозович (Интер Милан), Милан Бадель (Дженоа), Матео Ковачич (Челси), Никола Влашич (ЦСКА), Марио Пашалич (Аталанта), Лука Иванусек (Динамо Загреб)

Нападающие: Бруно Петкович (Динамо Загреб), Иван Перишич (Интер), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Йосип Брекало (Вольфсбург), Анте Ребич (Милан), Мислав Орсич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна).

Также стал известен резервный список футболистов, которые также могут быть довызваны.

Филип Уремович (Рубин Казань), Марко Ливайя (Хайдук Сплит), Тома Басич (Бордо), Никола Моро (Динамо Москва), Марин Понграчич (Вольфсбург), Ловро Майер (Динамо Загреб), Ивица Ивусич (НК Осиек), Кристиан Ловрич (Горица).

Напомним, сборная Хорватии попала в группу с Англией, Чехией и Шотландией на Евро-2020.

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