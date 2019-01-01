Луческу будет послом сборной Украины на Евро-2020 — журналист

Румынский тренер поможет национальной команде обеспечить поддержку.

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Мирча Луческу станет послом сборной Украины на Евро-2020. В первую очередь, тренер попытается обеспечить национальной команде поддержку в Бухаресте.

"Мирча Луческу согласился быть послом сборной Украины на Чемпионате Европы. Он уже в Бухаресте. Он начинает там готовиться к тому, чтобы сборная Украины получила максимальную поддержку в Бухаресте.

Была договоренность с УАФ, чтобы Луческу поспособствовал тому, чтобы румынские болельщики воспринимали сборную Украины как свою. Такая миссия будет у главного тренера Динамо во время Евро ", — сказал Цыганик.

Напомним, что Мирча Луческу принял решение остаться работать в Динамо Киев в следующем сезоне.