Сборная Украины провела тренировочный день в два этапа
Подопечные Андрея Шевченко продолжают подготовку к Евро-2020.
Сборная Украины продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Тренировочный денбь прошел в два этапа.
Сперва, подопечные Андрея Шевченко провели утреннюю тренировку в Харькове на стадионе Солнечный, а уже после игроки занимались в тренажерном зале.
Вечером же игроки сборной занимались с тренерами по физподготовке Иваном Баштовым и Андреа Адзалином.
[Читайте также] Календарь матчей сборной Украины на 2021 год
В настоящее время на сборах присутствуют следующие футболисты:
Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
Нападающие: Артем Довбик ( Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021