Сборная Украины провела тренировочный день в два этапа

Подопечные Андрея Шевченко продолжают подготовку к Евро-2020.

фото УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Тренировочный денбь прошел в два этапа.

Сперва, подопечные Андрея Шевченко провели утреннюю тренировку в Харькове на стадионе Солнечный, а уже после игроки занимались в тренажерном зале.

Вечером же игроки сборной занимались с тренерами по физподготовке Иваном Баштовым и Андреа Адзалином.

[Читайте также] Календарь матчей сборной Украины на 2021 год

В настоящее время на сборах присутствуют следующие футболисты:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик ( Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).