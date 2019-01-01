Сборная Италии объявила состав на Евро-2020

В расширенный состав команды Роберто Манчини попали 33 игрока.

Игроки сборной Италии, Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал заявку национальной команды на предстоящий Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

В расширенный список команды Манчини попали 33 футболиста. Италия начнет подготовку 24 мая, а Жоржиньо и Эмерсон Палмьери из лондонского Челси присоединяться после финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Вратари: Алессио Краньо (Кальяри), Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Торино).

Защитники: Франческо Ачерби, Мануэль Ладзари (оба — Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — Рома), Рафаэль Толои (Аталанта).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — Интер), Гаэтано Кастровилли (Фиорентина), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — Рома), Мануэль Локателли (Сассуоло), Маттео Пессина (Аталанта), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — Сассуоло), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — Ювентус), Винченцо Грифо (Фрайбург), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба — Наполи), Мойзе Кин (ПСЖ).

Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Италии сыграет в группе A вместе с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.