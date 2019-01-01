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Сборная Италии объявила состав на Евро-2020

В расширенный состав команды Роберто Манчини попали 33 игрока.

Игроки сборной Италии, Getty Images
Игроки сборной Италии, Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал заявку национальной команды на предстоящий Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

В расширенный список команды Манчини попали 33 футболиста. Италия начнет подготовку 24 мая, а Жоржиньо и Эмерсон Палмьери из лондонского Челси присоединяться после финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Вратари: Алессио Краньо (Кальяри), Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Торино).

Защитники: Франческо Ачерби, Мануэль Ладзари (оба — Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — Рома), Рафаэль Толои (Аталанта).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — Интер), Гаэтано Кастровилли (Фиорентина), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — Рома), Мануэль Локателли (Сассуоло), Маттео Пессина (Аталанта), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — Сассуоло), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — Ювентус), Винченцо Грифо (Фрайбург), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба — Наполи), Мойзе Кин (ПСЖ).

Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Италии сыграет в группе A вместе с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

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Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
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