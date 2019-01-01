Пятов: Я буду бороться за место на Евро-2020

Вратарь "горняков" поделился своими мыслями о подготовке национальной команды Украины.

Андрей Пятов, ФК Шахтер

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал, как проходит его восстановление после травмы спины в расположении национальной команды.

"Были небольшие проблемы со спиной. Я вообще в своей жизни больше недели никогда не пропускал. Ну ничего, я сделал определенные процедуры.

Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция — это плюс для сборной. Если мы подойдем к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет", — приводит слова Пятова ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что после предстоящего чемпионата Европы Пятов завершит карьеру в сборной.

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