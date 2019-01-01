Дешам может включить Бензема в состав Франции на Евро-2020
Форвард "сливочных" не выступал за сборную с 2015 года.
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может принять участие в предстоящем Евро-2020. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, наставник сборной Франции Дидье Дешам в последнее время рассматривает возможность возвращения 33-летнего форварда "сливочных" в национальную команду.
Напомним, Бензема не выступает в составе сборной уже практически шесть лет с тех пор, как произошел скандал с шантажом своего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Последний матч в футболке сборной Карим провел в октябре 2015 года.
В нынешнем сезоне Бензема провел 45 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 8 ассистов.
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