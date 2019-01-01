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Бензема, Камавинга и Дембеле — в заявке сборной Франции на Евро-2020

Команда Дидье Дешама обнародовала список футболистов на предстоящий чемпионат Европы.

Карим Бензема, getty images
Карим Бензема, getty images

Стала известна заявка сборной Франции на Евро-2020.

Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Лион)

Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Лукас Эрнандес (Бавария), Тео Эрнандес (Милан), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кюнде (Севилья), Бемжамен Павар (Бавария), Рафаэль Варан (Реал), Курт Зума (Челси)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Ренн), Нголо Канте (Челси), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриэн Рабио (Ювентус), Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Корентин Толиссо (Бавария)

Нападающие: Карим Бензема (Реал), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (Барселона), Оливье Жиру (Челси), Антуан Гризманн (Барселона), Тома Лемар (Атлетико), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Напомним, что Карим Бензема не выступаел в составе сборной уже практически шесть лет с тех пор, как произошел скандал с шантажом своего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Последний матч в футболке сборной Карим провел в октябре 2015 года.

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