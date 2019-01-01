Стартовала продажа билетов на матч Украина — Бахрейн

Стоимость билетов на товарищеский поединок варьируется в пределах 50-350 гривен.

Сборная Украины, Getty Images

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищескую встречу с Бахрейном, которая состоится 23 мая в 21:00 по киевскому. Местом проведения станет стадион ОСК Металлист в Харькове.

Как сообщает официальный сайт УАФ, стартовала продажа билетов на данное противостояние, которые можно приобрести только на сайте TicketsBox. Стоимость: от 50 до 350 гривен.

Отмечается, что продажа билетов на самом стадионе не предвидится. Один человек может купить не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После процедуры оплаты на электронную почту вам будет отправлен электронный билет.

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