Ройс пропустит Евро-2020
Немец принял решение дать себе время для восстановления.
Немецкий полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс не сыграет на Евро-2020.
"После сложного, изматывающего и, к счастью, удачного сезона я вместе с тренером национальной сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я горжусь шансом сыграть за свою страну. Но после очень напряженного года для меня и Боруссии я принял решение дать своему телу время на восстановление.
Я воспользуюсь перерывом, чтобы оптимально подготовиться к новому сезону! Я желаю Йоахиму Леву и нашей команде всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду поддерживать команду как фанат и держать пальцы скрещенными", – написал хавбек в своем Intagram.
В нынешнем сезоне Ройс принял участие в 31 матче "шмелей" в Бундеслиге, в котором забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов.
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