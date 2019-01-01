Мюллер, Хуммельс и Мусиала — в заявке сборной Германии на Евро-2020

В обойму Йоахима Лева попало 26 футболистов.

Сборная Германии, Die Mannschaft

Сборная Германии объявила заявку на предстоящий Евро-2020.

Отметим вызов в национальную команду защитника дортмундской Боруссии Матса Хуммельса и нападающего Баварии Томаса Мюллера, которые не играли за сборную с 2018 года.

Также в обойму Йоахима Лева попал 17-летний полузащитник Баварии Джамал Мусиала, который в феврале 2021 года отказался от сборной Англии и решил выступать за национальную команду Германии.

Ранее стала известна заявка сборной Франции на данный турнир.