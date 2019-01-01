Соперник Украины сборная Австрии объявила расширенный состав на Евро-2020
Алаба, Драгович, Арнаутович и еще 27 игроков попали в предварительный состав сборной Австрии.
Сборная Австрии объявила расширенный состав национальной команды на предстоящее Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Австрийского футбольного союза.
В предварительный состав команды Франко Фоды попали 30 футболистов, а также был сформирован резервный список игроков из 14 имен.
Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд, Англия), Хайнц Линднер (Базель, Швейцария), Павао Перван (Вольфсбург, Германия), Александер Шлагер (ЛАСК).
Защитники: Давид Алаба (Бавария, Германия), Александар Драгович (Байер, Германия), Марко Фридль (Вердер, Германия), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт Ф, Германия), Штефан Лайнер (Боруссия М, Германия), Филипп Линхарт (Фрайбург, Германия), Филипп Мвене (Майнц, Германия), Штефан Пош (Хоффенхайм, Германия), Кристофер Триммель (Унион Берлин, Германия), Андреас Ульмер (РБ Зальцбург).
Полузащитники: Хусейн Балич (ЛАСК), Юлиан Баумгартлингер (Байер, Германия), Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – Хоффенхайм, Германия), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт Ф, Германия), Валентино Лазаро (Боруссия М, Германия), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер (оба — РБ Лейпциг, Германия), Луи Шауб (Люцерн, Швейцария), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Германия), Алессандро Шопф (Шальке, Германия).
Нападающие: Марко Арнаутович (Шанхай СИПГ, Китай), Адриан Грбич (Лориан, Франция), Михаэль Грегорич (Аугсбург, Германия), Саша Калайджич (Штуттгарт, Германия), Карим Онисиво (Майнц, Германия).
Резервный список:
Вратари: Чичан Станкович (РБ Зальцбург), Йорг Зибенхадль (Штурм), Рихард Штребингер (Рапид).
Защитники: Гернот Траунер, Райнхольд Ранфтл (оба — ЛАСК), Максимилиан Ульманн (Рапид), Максимилиан Вебер (РБ Зальцбург).
Полузащитники: Рафаэль Хольцхаузер (Беерсхот, Бельгия), Флориан Кайнц (Кельн, Германия), Штефан Шваб (ПАОК, Греция), Юсуф Демир (Рапид), Томас Гойгингер (ЛАСК), Якоб Янчер (Штурм).
Нападающий: Эрджан Кара (Рапид).
До предстоящего Евро-2020 сборная Австрии сыграет контрольные матчи против Англии (2 июня) и Словакии (6 июня).
Напомним, Австрия является соперником сборной Украины в группе С на Евро-2020. Также в этой группе выступят Нидерланды и Северная Македония. Австрийцы встретятся с украинцами 21 июня в Бухаресте.
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