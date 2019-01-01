Украина — Бахрейн: где смотреть товарищеский матч

Поединок между Украиной и Бахрейном стартует подготовку сборной через игры.

Сборная Украины, фото УАФ

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищескую встречу с Бахрейном.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua. Кроме того, поединок покажут в прямом эфире телеканалы Украина и Футбол 1.

Матч состоится 23 мая в 21:00 по киевскому времени. Местом проведения станет стадион ОСК Металлист в Харькове.

Матч станет первым в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Также подопечных Шевченко ожидают игры против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).