Украина — Бахрейн: где смотреть товарищеский матч
Поединок между Украиной и Бахрейном стартует подготовку сборной через игры.
Сборная Украины, фото УАФ
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищескую встречу с Бахрейном.
Где смотреть?
Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua. Кроме того, поединок покажут в прямом эфире телеканалы Украина и Футбол 1.
Матч состоится 23 мая в 21:00 по киевскому времени. Местом проведения станет стадион ОСК Металлист в Харькове.
Матч станет первым в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Также подопечных Шевченко ожидают игры против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
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