Украина — Бахрейн: онлайн-трансляция товарищеского матча
Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного матча.
Сборная Украины, УАФ
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищескую встречу с Бахрейном.
Матч станет первым в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. Также подопечных Шевченко ожидают игры против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией.Матч состоится 23 мая в 21:00 по киевскому времени. Местом проведения станет стадион ОСК Металлист в Харькове. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.
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