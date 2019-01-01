Финляндия огласила расширенный состав на Евро-2020
В список команды Маркку Канервы попали 26 футболистов.
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва объявил расширенный состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии.
Вратари: Лукаш Градецки (Байер, Германия), Ессе Йоронен (Брешиа, Италия), Анси Яаккола (Бристоль, Англия).
Защитники: Юхани Ояла (Вайле, Дания), Лео Вяйсянен (Эльфсборг, Швеция), Саули Вяйсянен (Кьево, Италия), Паулюс Араюури (Пафос, Кипр), Дэниэл О’Шоннесси (ХИК, Хельсинки), Роберт Иванов (Варта, Польша), Альбин Гранлунд (Сталь, Польша), Йере Уронен (Генк, Бельгия), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Николай Алхо (МТК, Венгрия).
Полузащитники: Пюрю Сойри (Эсбьерг, Дания), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Йони Кауко (Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Расмус Шуллер (Юргорден, Швеция), Томас Лам (Зволле, Нидерланды), Тим Спарв (АЕЛ, Греция), Ласси Лаппалайнен (Монреаль, Канада).
Нападающие: Фредрик Йенсен (Аугсбург, Германия), Йоэль Похьянпало (Унион, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия), Ясин-Амин Ассехнун (Лахти, Финляндия), Теему Пукки (Норвич, Англия).
В рамках подготовки к Евро-2020 Финляндия сыграет товарищеские матчи против Швеции (29 мая) и Эстонии (4 июня).
На предстоящем Евро-2020 финны сыграют в одной группе с Данией, Россией и Бельгией.
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