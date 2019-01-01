Сборная Украины продолжила подготовку к Евро-2020
Предлагаем вашему вниманию отчет о дне национальной команды.
фото УАФ
Пятый день сбора национальной команды был насыщен работой. Начав его с завтрака в 8.30, игроки в различных группах провели фитнес-занятия в тренажерном зале отеля, после чего выехали на утреннюю тренировку, которая проходила под дождем.
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Перед вечерней тренировкой у команды была теория. После этого была еще одна тренировка. На этот раз сборники посвятили время отработке командного контроля мяча и, уже традиционно, выполнению тактических задач. Также была возможность побить по воротам и отработать точность ударов.
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