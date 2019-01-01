Матвиенко: Небольшая усталость присутствует, но это нормально

Защитник сборной Украины прокомментировал процесс подготовки команды к первому контрольному поединку.

Николай Матвиенко (по центру), фото УАФ

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко успешно прошла пятый день тренировочных занятий в рамках подготовки ко грядущему чемпионату Европы-2020 и предшествующим ему контрольным поединкам.

Одним из ключевых футболистов нашей линии обороны на международном форуме должен стать представитель донецкого Шахтера Николай Матвиенко, который пообщался с пресс-службой главной команды страны, рассказав о процессе подготовки команды.

"Вы знаете, у нас (представителей донецкого Шахтера) всего пять выходных было, у ребят с Динамо Киев — и того меньше, два или три. Поэтому, постепенно вливаемся в работу и повышаем нагрузки с каждым днем. Надеюсь, ко второй части сборов будем уже полностью готовы.

Небольшая усталость присутствует, но это нормально — рабочий процесс. Тренерский штаб все доступно объясняет, поэтому никаких проблем с переходом от работы в клубе к занятиям со сборной нет", — подытожил украинец.

Напомним, что сборная Украины проведет контрольную игру против Бахрейна уже в ближайшее воскресенье, 23 мая, начало в 21:00 по киевскому времени, а календарем национальной команды на 2021-й год вы можете ознакомиться по ссылке.