Северная Македония огласила заявку на Евро-2020

Еще один соперник сборной Украины определился с футболистами на чемпионат Европы.

Игроки сборной Северной Македонии, Getty Images

Сборная Северной Македонии объявила заявку на предстоящий чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной федерации Северной Македонии.

На предстоящем Евро-2020 подопечные Игоря Ангеловски сыграют в одной группе со сборными Украины, Нидерландов и Австрии. С командой Андрея Шевченко Северная Македония встретится 16 июня.

Вратари: Столе Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамиан Шишковски (Докса, Кипр), Ристо Янков (Работнички).

Защитники: Стефан Ристовски (Динамо З, Хорватия), Дарко Велковски (Риека, Хорватия), Висар Муслиу (Фехервар, Венгрия), Эзгиян Алиоски (Лидс, Англия), Эгзон Бейтулай (Шкендия), Кире Ристевски (Уйпешт, Венгрия), Джеко Зайков (Шарлеруа, Бельгия).

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Полузащитники: Ариан Адеми (Динамо З, Хорватия), Бобан Николов (Лечче, Италия), Энис Бардхи (Леванте, Испания), Элиф Элмас (Наполи, Италия), Стефан Спировски (АЕК, Кипр), Тихомир Костадинов (Ружомберок, Словакия), Ферхан Хасани (Партизани, Албания), Даниэль Аврамовски (Кайсериспор, Турция), Марджан Радески (Академия Пандева).

Нападающие: Горан Пандев (Дженоа, Италия), Александр Трайковски (Мальорка, Испания), Иван Тричковски (АЕК, Кипр), Влатко Стояновски (Шамбли, Франция), Дарко Чурлинов (Штутгарт, Германия), Милан Ристовски (Спартак Трнава, Словакия), Крсте Велкоски (Сараево, Босния и Герцеговина).

В рамках подготовки к летнему турниру сборная Северной Македонии сыграет против Словении (1 июня) и Казахстана (4 июня).