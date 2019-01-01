Бондаренко: Играть за страну — большая честь

Хавбек Мариуполя, контракт которого принадлежит Шахтеру, рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020.

Артем Бондаренко, УАФ

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко, выступающий за Мариуполь на правах аренды, прокомментировал подготовку сборной Украины к предстоящему Евро-2020.

"Все просто замечательно. Я приобретаю невероятный опыт и получаю большое удовольствие от работы как с тренерским штабом, так и с партнерами. Всегда, когда ты приходишь в новую команду, тренер ставит перед тобой какие-то свои требования и хочет, чтобы ты их выполнял. Поэтому мы слушаем, разбираемся и стараемся следовать им.

Атмосфера в сборной очень положительная, можно сказать — супер. Душа радуется. Друзья и партнеры по Мариуполю часто пишут, интересуются, как у меня дела. Когда я уезжал в национальную команду, тренеры Мариуполя пожелали мне удачи и сказали, что все в моих руках и если я будут работать, то все будет хорошо.

Играть за страну — это большая честь. Я отдаю все силы и делаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в списке команды на Евро-2020. А дальше уже как будет", — приводит слова Бондаренко официальный сайт УАФ.

Напомним, что уже 23 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против Бахрейна. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.