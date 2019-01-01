Бахрейн назвал состав на товарищеский матч с Украиной
Товарищеская игра пройдет 23 мая в Харькове.
Сборная Бахрейна объявила состав на товарищеский поединок против национальной команды Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бахрейна.
Сегодня делегация сборной Бахрейна, в состав которой вошли 23 футболиста, под руководством Элиу Соузы отправляется в Харьков, где до матча с украинцами проведет три тренировки на стадионе ОСК Металлист.
Вратари: Ибрагим Лутфалла (Аль-Халидия), Сайед Шуббар Алави (Аль-Риффа), Мохаммед Ахмед Мархун (Малкия).
Защитники: Сайед Махди Бакер, Хамад Шамсани, Али Мадан, Сайед Редха Исса (все — Аль-Риффа), Сайед Касем Алави (Аль-Халидия), Ахмед Абдулла (Аль-Наджма), Ахмед Набиль (Манама), Абдулла Аль-Хаза (Ист-Риффа).
Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохаммед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все — Аль-Риффа), Джассим Халиф (Аль-Будайя), Махди Аль-Хумайдан (Аль-Ахли), Сайед Дхия Сайед (Аль-Наср, Кувейт).
Нападающие: Сайед Хашим Исса (Аль-Риффа), Мохамед Аль-Румаихи (Ист-Риффа), Махди Абд Аль-Джаббар (Манама), Аббас Аль-Асфур (Аль-Шабаб).
Напомним, поединок Украина — Бахрейн пройдет 23 мая в Харькове. Начало матча — 21:00.
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